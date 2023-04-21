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Şırnak’ta 30 koyun kurtlardan kaçtı ama kurtulamadı

Şırnak'ın Uludure ilçesine inen kurt sürüsü, 30 koyunu öldürdü.

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Şırnak’ta 30 koyun kurtlardan kaçtı ama kurtulamadı

Şırnak’ta sabah saatlerinde, Şenoba beldesinde meydana gelen olayda, Hasan Oran’a ait ahıra giren kurt sürüsü, koyunlara saldırdı.

Çoğu dışarı kaçan koyunlardan 30’u kurtların saldırısında öldü. Sabah koyunlarını kontrol etmek için ahıra gelen Oran, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Oran, yaşadığı mağduriyeti Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnanın sabah saatlerinde yaptığı dayanışma duyurusunun ardından, Oranın mağduriyetinin giderilmesi için çiftçilerden 10 koyun toplandı. (DHA)

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