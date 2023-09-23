Şırnak’ta bir kişi, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Şırnak'ta domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat'ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şırnak Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde akşam saatlerinde, iddiaya göre, domuz avına giden R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı domuz zannettiği için av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı. (DHA)