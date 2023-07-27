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Şırnak’ta korkunç kaza: 5 aylık bebek öldü

Şırnak'ta kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu 5 aylık bebek K.B yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Şırnak’ta korkunç kaza: 5 aylık bebek öldü

Şırnak’ta İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı TIR’la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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