Şırnak’ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak’ başlığıyla operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Şırnak Beytüşşebap kırsalında Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıkları sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA'nın da destek verdiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' başlığıyla operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.