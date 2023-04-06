Şırnak’ta terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen mağaranın imha edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı başlatılan ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu’ kapsamında, Şırnak’ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

Faaliyet kapsamında, bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu olarak kullanılan mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, 11 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 gaz tabancası, 10 bin 210 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 91 şarjör, 47 el yapımı patlayıcı düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken mağara da kullanılamaz hale getirildi.

Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ’DE 508 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 508 kilo metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler” ifadelerini kullandı. DHA

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