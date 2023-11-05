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SİT alanını bu hale getirmişler

Manisa'nın Salihli ilçesinde, birinci derece SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

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SİT alanını bu hale getirmişler

Manisa Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Mersindere Mahallesi’ndeki birinci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Harekete geçen jandarma, kaçak kazı yapan A.S. (57), U.O. (49), R.E. (44), H.Ç. (42), V.A. (49) ve Ö.F.Y.’yi (25) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen jeneratör, hilti, halat, uzatma kablosu, çapa ve kürek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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