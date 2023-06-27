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Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 5’i çocuk, 10 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

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Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 5’i çocuk, 10 yaralı

A.A. (38) yönetimindeki 58 T 7265 plakalı taksi, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi girişinde, Y.D.Ş’nin (20) kullandığı 60 DT 093 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki R.M. (25), H.T. (26), H.M. (5), S.M. (1), Ş.C.M. (5), A.M. (3), A.M. (2) ve Ş.M. (53) yaralandı.

Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (AA)

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