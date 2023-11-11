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Sivas’ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ayşe Cengiz hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma: 15:40 - 11 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

E.A. idaresindeki kamyon, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Ayşe Cengiz’e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Cengiz kaldırıldığı Gemerek Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA-DHA)

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