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Sobadan sızan gaz can aldı

Batman merkeze bağlı Suçeken köyünde evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Baldak (87) hayatını kaybetti, eşi Remziye Baldak (85) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Sobadan sızan gaz can aldı

Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Remziye ve Mahmut Baldak çiftçi, iddiaya göre ısınmak için dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu.

Sabah saatlerinde çiftten haber alamayan yakınları eve geldi. Mahmut Baldak ve Remziye Baldakı hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çiftten Mahmut Baldak, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Remziye Baldak’ın ise hayati tehlikesi sürüyor. (DHA)

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