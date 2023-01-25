Sobaya döktüğü tinerle kendini yaktı

Gümüşhane'de İhsan Kaplan (39), çalıştığı iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. hsan Kaplan, çalıştığı demir doğrama firmasında sobadaki ateşin harlanması için tiner döktü. Bu sırada tiner parladı, Kaplan alevler içinde kaldı. Diğer işçiler alevlere müdahale edip söndürdü.

Yaralanan İhsan Kaplan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Kaplan’ın vücudunda 2nci ve 3üncü derece yanıklar olduğu belirtildi.

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaplan’ın sobaya tiner dökmesiyle birlikte alevler içinde kaldığı, koşarak kendisini dışarı attığı görüldü. (DHA)