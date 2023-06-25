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Şofben zehirledi! Bir kişi öldü, bir kişi hastanede…

Erzurum'un Horasan ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

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Şofben zehirledi! Bir kişi öldü, bir kişi hastanede…

Erzurum’da Horosan’ın Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’ndeki ikametlerinde yaşayan Nurettin K. ve eşi Yeter K’den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu.

Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, banyodaki şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Nurettin K’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunan Yeter K. ise ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
Nurettin K’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (AA)

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