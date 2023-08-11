Şoför değişimi için indi, kamyonet çarptı öldü
Bolu'da otoyolda şoför değişimi için TIR'dan inen Oktay Çakıroğlu kamyonet çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan kamyonet sürücüsü polis tarafından yakalandı.
Kaza, gece saatlerinde Anadolu otoyolunun Gerede ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR’ın sürücüsü Hasan E., şoför değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurdu.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Sürücü koltuğuna geçmek için TIR’dan inen Oktay Çakıroğlu’na, aynı yöne giden Volkan K.’nin kullandığı kamyonet çarptı. Kazada Çakıroğlu yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.
Volkan K., Elmalık mevkisinde polis ekipleri tarafından aracı durdurulup, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)