Sokak ortasında eşine tokat atıp bayılttı

Ankara Mamak'ta Gökhan T. (38), sokak ortasında tartıştığı eşi Elvan T.'yi tokat atarak bayılttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

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Ege Mahallesi 788inci Caddede dün saat 23.00 sıralarında Gökhan T., eşi Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Araçtan inen çift tartışmaya devam etti.

Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen eşine tokat attı. Elvan T., aldığı darbeyle yerel düşerek baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

“EŞİM BENİ DAHA ÖNCE ALDATTI”

Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darp ederek, tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini; ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. (DHA)