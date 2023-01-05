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Sokak ortasında kavga eden kadınları kimse ayıramadı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 11:47 - 05 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti.

Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü.

Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.  (DHA)

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