Sokakta göğsünden bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde garsonluk yapan 22 yaşındaki E.Y. işyerinde saldırıya uğradı. Göğsünden bıçaklanan E.Y. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 05.00 civarında Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmede garsonluk yapan E.Y., işyerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı.

22 yaşındaki E.Y.’yi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde E.Y.’nin göğsünden bıçaklandığı tespit edildi ve ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan E.Y.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı ve görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından yararlanarak saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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