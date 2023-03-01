Sol Parti üyelerinin eylemine polis müdahalesi

Kadıköy'de SOL Parti'nin Kadıköy'de düzenlemek istediği iktidar karşıtı protesto eylemine polis müdahale etti. 'Hükümet İstifa' sloganları atan gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen'in de bulunduğu bildirildi.

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SOL Partili Kadıköy İlçe Örgütü bu akşam saatlerinde, ‘deprem felaketinin baş sorumlusu 20 yıldır bu ülkeyi bir şirket gibi yöneten, beton dökmekle, bina yapmakla övünen ve yaptığı binaların altında canlarımızı verdiğimiz tek adam rejimidir’ dityerek eylem yapmak istedi.

Kadıköy'deki Bahariye Caddesi'nde toplanan grubun yürümesine polis izin vermedi. Grubun ‘hükümet istifa’ sloganları atması üzerine de müdahale gecikmedi.

SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, aralarında İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen’in de bulunduğu 100’ye yakın kişi gözaltına alındı.