30 gönüllü Cumhuriyet Savcısı Hatay’a gitti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan savcı ve katiplerden oluşan gönüllü ekip, deprem bölgesinde çalışmak üzere Hatay’a gitti.
Hakimler Savcılar Kurulunca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 30 Cumhuriyet Savcısı ile 23 zabıt katibi, 17 şoför, 2 güvenlik görevlisi Hatay'da görev almak üzere bu sabah yola çıktı.
14 araç ve 1 TIR yardım malzemesi ile birlikte görev bölgesine hareket eden adliye personelini, mesai arkadaşları uğurladı.