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30 gönüllü Cumhuriyet Savcısı Hatay’a gitti  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan savcı ve katiplerden oluşan gönüllü ekip, deprem bölgesinde çalışmak üzere Hatay’a gitti.

Hayati ARIGAN
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30 gönüllü Cumhuriyet Savcısı Hatay’a gitti  

Hakimler Savcılar Kurulunca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 30 Cumhuriyet Savcısı ile 23 zabıt katibi, 17 şoför, 2 güvenlik görevlisi Hatay'da görev almak üzere bu sabah yola çıktı.

14 araç ve 1 TIR yardım malzemesi ile birlikte görev bölgesine hareket eden adliye personelini, mesai arkadaşları uğurladı.

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