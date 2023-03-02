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7.7’lik deprem anı, Diyarbakır’da güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem anının, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anı, Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, karla kaplı mahallede yerin sarsılmaya başladığı anlar ile iş yerlerinin tente ve kepenklerinden çıkan sesler yer aldı. (DHA)

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