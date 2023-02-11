72 saat sonra enkazdan çıkarılan İlayda: Gelip kurtaracağınızı biliyordum

Adıyaman'da Bağcılar Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri, 72 saat sonra enkazdan çıkardıkları 22 yaşındaki İlayda'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan İlayda, "Gece, gündüz tamamen karanlık. Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı bir ses. Kimse var mı? sesi o kadar değerli ki. Mutlaka gelip kurtaracağınızı biliyordum, size hayatımı borçluyum" dedi.

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İlayda, Bağcılar Belediyesi Arama ve Kurtarma (BAĞKUT) ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılmıştı. Ekipler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde depremzedeyle bir araya geldi.

KİMSE VAR MI? SESİ ÇOK KIYMETLİ

Hastanedeki tedavisi devam eden İlayda, kendisini kurtaranları karşısında görünce gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

* Bina kaydı, düştüğümde hala deprem oluyordu. Hatta sağımı solumu karıştırdım. Enkaz altındayken camiye doğru tarif etmeye çalıştım. Neyse ki beni anladınız. Yönlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.

* Dile kolay 70 saatten sonra çıktım. Gece, gündüz tamamen karanlıktı. Umutların tükendiği anda bir ayak tıkırtısı, bir ses. ‘Kimse var mı’ sesi o kadar değerli ki. O sesi duyduğunuzda pes etmeyişiniz o kadar kıymetli ki. Siz inandıkça biz de inanıyoruz, pes etmiyoruz ve dayanıyoruz.

* ‘Üşüdün mü? Aç kaldın mı? Susuz kaldın mı?’ diye soruyordunuz. Siz vardınız diye bunlar yoktu. Çünkü gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. 3 gün veya 5 gün sonra mutlaka geleceğinizi biliyordum. O yüzden bu kadar sağlıklıyım. Çok kıymetlisiniz, size hayatımı borçluyum. Beni mucize yapan sizsiniz.

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