Adana’da kaçak sigara operasyonu: 17 gözaltı

Adana'da polisin operasyonlarında gümrük kaçağı 4 milyon 170 bin makaron, 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş sigara, 175 kilo tütün, 11 bin 765 paket sigara ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu.

Ekiplerin, adres ve araçlarda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 170 bin adet makaron, 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş sigara, 175 kilogram tütün, 11 bin 765 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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