Adana’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ada Liceli, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi. 01 ALN 902 plakalı otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarında Abdulkadirağa Camisi istikametine seyir halindeki Ada Liceli, kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yanında bulunan arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Licelinin vücudunun farklı yerlerine 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Liceli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ada Licelinin cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)