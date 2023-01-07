Adana’da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'da, barda içki içen Eyüp Yıldızoğlu ile arkadaşı Murtaza Caner Şirin, masasına davet ettikleri İsmail Ceylanı, "Siz benim masama gelin" diyerek reddetmesi üzerine dövüp, tabancayla öldürdü. Ceylanın vücuduna 7 merminin isabet ettiği olayla ilgili Yıldızoğlu ve Şirin tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, 14 Aralık günü saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde meydana geldi. Barda arkadaşlarıyla oturan Eyüp Yıldızoğlu, tek başına içki içen İsmail Ceylanı masasına davet etti. Teklifi reddeden Ceylan, “Ben kimsenin masasına gitmem, siz benim masama gelin” dedi.

Bunun üzerine Yıldızoğlu’nun yanındaki Faruk Şirin, Ceylan’ı boynundan tutup, yere düşürdü. Yıldızoğlu ile yanındakiler, yerdeki Ceylan’ı darbetmeye başladı. Şüphelilerden Yıldızoğlu ile Murtaza Caner Şirin, Ceylan’a tabancayla ateş açarak kaçtı.

Bardakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ceylan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna 7 mermi isabet eden İsmail Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eyüp Yıldızoğlu, Murtaza Caner Şirin, Eren Ş. ve Osman S., saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise cinayette kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Yıldızoğlu ile Murtaza Caner Şirin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eren Ş. ile Osman S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan Faruk S.’yi yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. (DHA)