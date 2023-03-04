Alkollü araç kullanmaktan 6’ıncı kez yakalanan doktor, polise saldırdı

Kütahya'da daha önce 5 kez alkollü araç kullanırken yakalanıp, ehliyetine 2035 yılına kadar el konulan doktor İsmail Ayvaz, polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Yaklaşık 20 kilometrelik takiple yakalanan Ayvaz, yine alkollü çıktı. Hakkında işlem yapan polis ekiplerine saldıran Ayvaz, tutuklandı.

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Cemalettin Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde gece yarısı sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, 43 ABN 231 plakalı otomobilin sürücüsü aile hekimi İsmail Ayvaza dur ihtarında bulundu.

Ancak Ayvaz, içinde eşi ve annesi de olan otomobiliyle yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 20 kilometrelik takibin ardından otomobil, Yaylababa köyünde durduruldu.

Alkollü olduğu belirlenen İsmail Ayvaz, hakkında işlem yapmak isteyen polis ekibine saldırdı. Polisin zor kullandığı Ayvaz ile dini nikahlı eşi Fas uyruklu B.M. (43) ve annesi N.A. (63) gözaltına alındı.

Alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen Ayvazdan hastanede kan örneği alınarak test yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen İsmail Ayvaz, annesi ve eşi ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Ayvazın annesi ve eşi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

POLİSE SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Doktor İsmail Ayvaz ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ayvaz, polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Doktor İsmail Ayvazın daha önce de ilki 2017 yılında olmak üzere 5 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2035 yılına kadar el konulduğu tespit edildi. (DHA)

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