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Alzheimer hastası yaşlı kadın kendi evini yaktı

Muğla’nın Ula ilçesinde Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın ve eşinin kaldığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ev kullanılmayacak hale gelirken, yangının yaşlı kadın tarafından çıkartıldığı belirtildi.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 13:25 - 30 Ocak 2023 Güncellenme:
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Alzheimer hastası yaşlı kadın kendi evini yaktı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Kuyucak yolu Obrukalanı mevkiinde Küme Evleri'nde eşiyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki F.E. isimli kadının kaldığı evde saat 04.40 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının evi kendisinin yaktığını söylediği belirtildi.

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