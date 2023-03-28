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Amasya’da fırtına sonrası seralar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Amasya'da fırtına etkisini gösterdi. Fırtınada, bazı seralar zarar gördü.

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Amasya’da fırtına sonrası seralar zarar gördü

Türkiye’nin önemli sebze ve meyve üretim merkezleri arasında yer alan Amasya’da bugün öğle saatlerinde etkili olan, saatteki hızı 67 kilometreye çıkan rüzgar sonrası Karaköprü köyündeki seralar zarar gördü.

Yağmurla etkisini artıran fırtınada sera naylonları yırtıldı, ürünler zarar gördü. Rüzgarın dinmesiyle bölge halkı tarlalarında hasar tespiti yapıp, yetkililerden de yardım istedi. (DHA)

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