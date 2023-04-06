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Antalya açıklarında batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü geminin kayıp 8 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. 

Yayınlanma: 15:02 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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İskenderun’dan Ukrayna’nın İzmail Limanı’na giden Gine Bissau bayraklı 3000 ton boksit madeni taşıyan ‘Joe 2’ adlı geminin, dün sabaha karşı Kumluca açıklarında batmasının ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Tamamı Suriyeli olan kaptan Bassem Arıs, 2’nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2’nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemiciler Mustafa Hemden, Jaafar Haıfa, Hasan Jaser, Nabıl Hasan ve Abdulrahman Fawakhrjı, yağcılar Emad Jrad, Gadır Shaaban ve Bassım Tawıl ile aşçı Ramez Namrah’tan oluşan 14 mürettebattan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

2 FIRKATEYN DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Kayıp 8 kişinin bulunması için dün başlatılan arama çalışmalı, bugün de sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG Umut (SG 703) korvetinin yanı sıra 1 Sahil Güvenlik uçağı, 2 Sahil Güvenlik helikopteri, TCG Giresun ve TCG Gökova fırkateynlerinin arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. (DHA)

Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyorİlginizi ÇekebilirAntalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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