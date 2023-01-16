Asker eğlencesinde pompalı tüfekle ateş açtı, görüntülerden yakalandı
Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. Pompalı tüfekle havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı.
Pendik’te cumartesi günü akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılanlar müzik eşliğinde dans ederken, pompalı tüfekle de havaya ateş açıldı.
Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen A.Ü. gözaltına alındı.
A.Ü. hakkında “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi” suçundan adli işlem başlatılırken sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)