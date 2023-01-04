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Ayrılmak isteyen eşini sokakta tabancayla vurdu

Kilis'te, Suriye uyruklu Dibo Halil Muhammed, ayrılmak istediği için tartıştığı eşi Nihet Şemiye adlı kadını sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Yayınlanma: 16:49 - 04 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ayrılmak isteyen eşini sokakta tabancayla vurdu

Olay, öğle saatlerinde, Şehit Sakıp Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Dibo Halil Muhammed ile kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nihet Şemiye arasında, boşanma nedeniyle tartışma çıktı.

Muhammed, yanındaki tabancayla apartman girişinde duran eşine ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dibo Halil Muhammed ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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