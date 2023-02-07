Başakşehir’den 7 yardım TIR’ı deprem bölgesine hareket etti

Başakşehir Belediyesince Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yardım malzemeleri toplandı. Bu kapsamda toplanan 7 TIR, Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan deprem bölgesine uğurlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için 3 noktada toplama alanı kuruldu. Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı ve Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanında toplanan yardımlar buradan TIR’lara yüklendi. Ardından toplanan yardım TIRl’arı Başakşehir Fatih Terim Stadyumunun açık otoparkına getirildi.

7 YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI

İçerisinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi ve gıda kolisinin yer aldığı 7 yardım TIR’ını uğurlamaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’de katıldı.

KABAKTEPE: BAŞAKŞEHİRLİLERİN HAZIRLADIĞI YARDIM TIRLARINI GÖNDERİYORUZ

Radyo Başakşehir’in konuğu olan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Deprem anından itibaren belediyelerimizle birlikte harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz haberin duyulduğu ilk andan itibaren yola çıktı. Başakşehir Belediyesinin ve Başakşehirlilerin hazırlamış olduğu yardım TIRlarını deprem bölgelerine göndereceğiz. Emeği geçen yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sahanın ihtiyacını karşılayacağız. Başakşehirde TIRlarımız hazır. Yola çıkacaklar. Her gün böyle yardımlarımız devam edecek. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

KARTOĞLU: DEPREM BÖLGESİNDEYİZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise şunları kaydetti:

“Ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Çalışmalarımızı depremin yaşandığı andan itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İş makinalarımız, personelimiz ve yardım araçlarımızla birlikte deprem bölgesindeyiz. Başakşehirli komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Kan bağışı kampanyamızı da başlatacağız. Tüm Başakşehirli komşularımı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.”