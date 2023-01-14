Başı korkuluk demirlerinin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Batman'da bir apartmanın korkuluk demirlerinin arasına başı sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gültepe Mahallesindeki bir sitenin girişinde meydana geldi.
Apartmanın önünde oynayan ve ismi öğrenilemeyen erkek çocuğunun başı, korkuluk demirlerinin arasına sıkıştı.
Çocuğun çığlıklarını duyup dışarı çıkan yakınları, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocuğun başını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi. (DHA)