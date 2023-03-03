Başkasına ait arsayı müteahhide satmaya çalışırken yakalandılar

Mersin'de, yurt dışında yaşayan kişiye ait araziyi müteahhide satmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı. Arsa sahibine benzeyen şüphelilerinden birinin, sahte vekaletname çıkarıp, ön ödeme için müteahhitten 400 bin euro ile 2 milyon TL istediği belirlendi.

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Mersin’de yaşayan müteahhit Y.B., 200 milyon lira değerindeki arsanın satışı için irtibat kurduğu kişiler tarafından dolandırıldığını fark edince emniyete başvurdu.

Y.B., Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne giderek arazi ile ilgili yaptığı araştırmada durumu fark ettiğini söyleyip, şikayetçi oldu.

Şehir merkezinde piyasa değeri 200 milyon TL olan araziyi, yurt dışında yaşayan sahibine benzeyen şüphelinin, sahte vekalet düzenleyerek müteahhide kat karşılığı satmaya çalışıp, ön ödeme için 400 bin euro ile 2 milyon TL istediği belirlendi.

3 şüphelinin otel, noter ve tapudaki güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcılık şüphelileri H.Ş., A.Ç. ve A.B., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)