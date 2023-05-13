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Batman’da silahlı kavga: Bir ölü

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özgür Tunçer (31) hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 10:09 - 13 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Olay, gece saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Karşı gruptan biri, yanındaki tabancayla Özgür Tunçer’e ateş etti.

Yaralanan Tunçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman İluh Devlet Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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