Bayram temizliği yaparken pencereden düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bayram temizliği için oturduğu evin camlarını silen Aysel Gümüşcü, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Gümüşcü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Karadeniz Mahallesi’nde dün saat 15.30 sıralarında 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu. Camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü, beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı. Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti.

Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

Aysel Gümüşcünün yakını Halim Gümüşcü ise, Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor. ” diye konuştu. (DHA)

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