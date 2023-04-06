Beykoz’da ahır yangını: 1 inek ve 1 köpek öldü

Beykoz'da bir ahırda süt makinesinden çıktığı iddia edilen yangında ahır ve yanında bulunan samanlık tamamen yandı. Yangında 1 hamile inekle 1 köpek öldü. Ahırda bulunan 6 inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ahır sahibinin eşi "Hayvanlarım, Yavrularım yandı" diye gözyaşı döktü.

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Dereseki Mahallesi Hediye Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan ahırda süt makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek ahırı ve yanında bulunan samanlığı sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 hamile inek ve 1 köpek telef oldu.

Ahırda bulunan 6 inek ise, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın çıkan ahırın sahibi “Cemil Temel “Ben evde yoktum. Geldiğimizde yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış olabilir.1 büyükbaş ve 1 köpek öldü. 6 tanesi ipini koparmış çıkmış ama bir tanesi çıkamamış” dedi.

Görgü tanığı Osman Kızgın ise, “Yangın aydınlatmadan çıkmış. Büyük ihtimal şase yaptı. Geldiğimde bir köşesi yanmıştı. Arkada iki köpek vardı. İki köpeği kurtardık. Şurada yatan hayvan zaten ölmüştü. 7 can varmış içeride bir tanesi telef oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın yerine gelen ahır sahibini eşi “Hayvanlarım, yavrularım yandı” diye uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)

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