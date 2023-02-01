Abone Ol

Bingöl’de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 16:18 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bingöl’de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Furkan Erkuş idaresindeki 12 T 0019 plakalı taksi ile Tekin Kırkören yönetimindeki 16 HE 746 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde çarpıştı. Kırkören’in kullandığı otomobil daha sonra aydınlatma direğine vurdu.

Kazada sürücüler ile taksideki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Bolu Dağı Tüneli'nde ölümlü kazaİlginizi ÇekebilirBolu Dağı Tüneli'nde ölümlü kaza

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bahçelievler Bingöl Hürriyet kaza otomobil Polis Sağlık son dakika
X Reklam