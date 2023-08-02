Bodrum’da korkutan motoryat yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan bir motoroyatta yangın çıktı. Alevlere teslim olan yatta bulunan 8 kişi denize atlayarak canlarını kurtardı. Tamamen yanan mototyat sulara gömüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi açıklarındaki Apostol Adası'na yat ile yüzmeye gidenler dönüş yolunda kabusu yaşadı.
CANLARINI DENİZE ATLAYARAK KURTARDILAR
14 metre uzunluğundaki motor yattan birden alevler yükseldi. Yatta bulunan sekiz kişi kendilerini denize atarak kurtuldu.
ALEVLERİ GÖRENLER YARDIMA KOŞTU
Denize atlayanların imdadına alevleri görüp gelen tekneler yetişti. Denizdeki kazazedeler bu teknelere alınarak kurtarıldı.
Motor yattan yükselen duman ve alevler 30 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Mahallesi’nden görüldü.
Yat tamamen batarak sulara gömüldü. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının yatın elektrik aksamında oluşan bir arızadan çıktığı belirtildi.