Bolu’da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
Bolu'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Abant Gölü Tabiat Parkı yolunda seyreden A.D. (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde takla atarak dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan kızı Z.D. (8) ile İ.H, N.A. ve E.A.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü A.D, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. (AA)