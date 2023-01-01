Abone Ol

Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Birlik Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alarak, dairelere sıçramasını engelledi.

1 saatte söndürülen yangında, çatı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Sancaktepe'de binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldıİlginizi ÇekebilirSancaktepe'de binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
X Reklam