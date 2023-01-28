Bursa’da doğalgaz sızıntısı: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinde uyuduğu sırada doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirtilen Leyla Kul, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Eyüp Topçu Caddesinde meydana geldi. Apartmandaki bir evden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu doğalgaz, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Ev sahibi Leyla Kulun kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekiplerince evin camı kırıldı. Sese uyanan Kul, kapıyı açtı.
Doğalgaz ekipleri ise bu sırada binanın gaz hattını kesti. Doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirlenen kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
2023-01-28 01:56:07