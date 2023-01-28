Çaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi girdiği marketin kasasından çaldığı parayla, aynı marketten alışveriş yaptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kendisine ait marketin deposundayken bir kişi markette girdi. Kasaya yönelen şüpheli, bin lirayı alarak cebine koydu.

Dışarı çıktığında da market sahibi Mustafa Yıldızı gören şüpheli, ekmek dolabından 2 ekmek aldı. Şüpheli, market sahibi Yıldıza çaldığı paradan 200 lira verdi. Kasayı açan Yıldız, paranın eksik olduğunu hissetmesine rağmen para üstü 190 lirayı verdi.

Olayın ardından güvenlik kamerasına bakan Yıldız, şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık şüphelisinin kasadan para çaldıktan bir süre sonra çaldığı parayla alışveriş yaptığını tespit eden Mustafa Yıldız, şikayetçi oldu, görüntüleri polise teslim etti.

Ekipler, görüntülerden kimliğini tespit ettiği A.H.’yi gözaltına aldı. Hırsızlık saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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