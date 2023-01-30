Abone Ol

Çaldıkları köpeği tekrar sahibine satmak istediler

İstanbul Şişli'de çalınan cins köpeği, para karşılığı sahibine satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:24 - 30 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Alınan bilgiye göre, Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C, Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C’yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A’yı çalınan köpekle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. (AA)

Çaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptıİlginizi ÇekebilirÇaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul para Polis son dakika
X Reklam