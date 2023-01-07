Çocuk istismarı şüphelisi televizyon programına çıkınca yakalandı

Avcılar'da bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Sinan S. gözaltına alındı.

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Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan S.’ye benzediğini fark etti.

Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan S. olduğu tespit edildi.

Sinan S., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sinan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)