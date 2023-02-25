Çorum’da arkadaşlarıyla içki içerken tüfekle vurulan Seyit öldü: 3 gözaltı

Çorum'da bağ evinde arkadaşlarıyla içki içerken H.L.'nin, duvardan alıp oynadığı tüfek, ateş aldı. Saçmaların başına isabet ettiği Seyit Abdulbaki Emer, yaşamını yitirdi. Olayın ardından H.L. ile 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, sabaha karşı Abdalata köyü yakınındaki bir bağ evinde meydana geldi. A.S., H.L, A.S.S. ve Seyit Abdulbaki Emer ile birlikte kendilerine ait bağ evine gitti. Burada 4 arkadaş içki içerken H.L.’nin asılı olduğu duvardan alıp, oynadığı tüfek ateş aldı.

Çıkan saçmalar Seyit Abdulbaki Emer’in başına isabet etti. İhbar üzerine bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyit Abdulbaki Emer’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. H.L., A.S.S. ve A.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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