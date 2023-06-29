Dehşet evinden kan donduran detaylar!

Denizli’de biri 9 aylık bebek olan, diğeri 2 yaşında, en büyükleri ise 4 yaşındaki üç çocuğun, anneleri ve uyuşturucu kullanan yetişkinlerle birlikte kaldıkları evdeki acı hayatları ortaya çıktı. Annelerinin bu evde bırakıp gittiği çocuklardan 2 yaşındaki Murat Aslan K. işkence ve istismara uğrayarak hayatını kaybetti, diğer ikisi devlet korumasına alındı. İddianamede çocukların yaşadığı dehşetin detaylarıyla yer aldı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Davaya konu olaylar Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1207 sokaktaki müstakil evde yaşandı. Atakan E.'nin kiraladığı evin kapısının önünde 4 yaşındaki S.Y.G.'nin aç kaldığı için ağladığını gören komşu Halime Akdoğan çocukla birlikte eve girdiğinde 9 aylık bebek E.K.'nin yattığını fark etti.

Düşeceği korkusuyla bebeği kucaklayan Akdoğan evden çıkarken 2 yaşındaki Murat Aslan K.'yi gördü. Çocuğun hareketsiz yatması üzerine polise haber verdi. Polisin eve gelmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yapılan operasyonla üç çocuğun annesi Güler K. (27), Atakan E. (21) ve aynı evde birlikte yaşadıkları ortaya çıkan Volkan Y. (23) yakalandı. Hayatta kalan iki çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK İŞKENCE VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Olay yerindeki ilk incelemede evin bir çöp ev olduğu belirlendi. Duvardaki dolapta, banyoda ve havlu üzerinde ölen küçük çocuğa ait kan izlerine rastlandı. Cesette yapılan otopside küçük çocuğun ellerinde sigara yanıkları, vücudunda emme izleri ve cinsel istismar bulguları tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu incelemesinde ise çocuğun öldürücü nitelikte sarsıldığı yönünde bulgulara rastlandı. Beyin kanaması ve iç organ yaralanması tespit edildi. Çocuğun ölümünün ise ağız, burun kapama ve boyun bölgesine bası sonucu gerçekleştiği yönünde kanaat oluştu.

Ceset üzerinde Valkon Y.'ye ait DNA izlerine rastlandı. 4 yaşındaki ağabeyinin yüzünde ve vücudunda da sigara yanıklarına rastlandı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının kocasının cezaevinde olduğu, Volkan Y. ile ilişki yaşamaya başladığı ve Atakan E.'ye ait eve hep birlikte taşındıkları belirlendi. Annenin olaydan 3-4 gün önce Afgan uyruklu sevgilisi ile evi terk ettiği şüpheli ve tanık ifadelerinde yer aldı.

Evde uyuşturucu partileri düzenlendiği, şüphelilerin yanı sıra başka arkadaşlarının da gelerek uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi. Komşuların eve giren çıkanın belli olmadığından şikayet ettikleri, bu durumdan duydukları rahatsızlık nedeniyle mahalle muhtarına başvurdukları ortaya çıktı.

Olay günü çocukları evde bırakıp giden şüphelilerin, kapıyı kimseye açmaması konusunda tembihte bulundukları ve gece saatlerinde evin önünde polisleri görünce kaçtıkları da iddianamede yer aldı.

4 YAŞINDAKİ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Uzman eşliğinde ifadesi alınan ve babası farklı olan 4 yaşındaki S.Y.G., Okan ismiyle tanıdığı şüpheli Volkan Y.'yi gösterilen fotoğraf ile teşhis etti. İddianamede yer alan ifadesinde, “Murat'ı Okan öldürdü. Kardeşime dokundu, kafasına ve poposuna vurdu. Onu fırlatıyordu, dövüyordu. O sırada bebek ağlıyordu. O sırada evde kimse yoktu. Ben korktum. Annem yoktu. Yanağımdaki izi Okan yaptı. Yüzümde sigara söndürdü. Pipimi elledi. Kafama tokat attı. Okan'ın pipisine dokundum. Ben dokunurken beni dövüyordu. Donunu açıp gösterdi. Gözümün içine bakma dedi. Çakmakla elimi yaktı” dedi.

BİR TANIK İKİ ŞÜPHELİNİN EŞÇİNSEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayla ilgili olarak çok sayıda görgü tanığının ifadesine de başvuruldu. Bir tanık, “Anne çocukları bırakıp Afgan sevgilisi ile kalmaya gitti. Şüpheliler eşçinseldir. Sosyal medyada videoaları var. Çocukların babası Volkan ve Atakan'dır” iddiasında bulundu.

Bir başka tanık Atakan E.'nin anne Güler K. ile sevgili olduğunu iddia etti. Üçlü ile uyuşturucu kullandıklarını söyleyen bir tanık, “Uyuşturucu ortamından tanıyorum. Anne de dahil hep birlikte uyuşturucu kallandık. Sonraki süreçte eşyalarımı almaya gittiğimde ‘Çocukları annesine teslim edin’ dedim. Birkaç gün önce ayrıldığını, çocukları atıp kaçtığını söylediler” diye konuştu.

‘ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ'

Şüphelilerden Atakan E. 3-4 gün boyunca çocuklara Volkan ile birlikte baktıklarını belirterek, Volkan Y.’yi suçladığı ifadesinde şunları söyledi. “Murat sürekli annesini istediği için ağlıyordu. Tokat atıp darp etmeye başladı. Sürekli darp etti. Bir keresinde banyoya götürdü. Islatıp tokat ve yumruk attı. Murat'ın dişi kırıldı. Dudağı patladı. Ağzına banyodaki fıskiyeyi tutarak boğmaya çalıştı. Bu durum 3-4 gün boyunca sürdü. Ben sakinleştirmeye çalıştığımda ‘karışma' dedi. Bir gün kahvaltıda Murat bir şey yemediği için zorla yedirmeye çalıştı. Ağzına yumruk attı. İki kulağından havaya kaldırdı. Boğazını sıktı. Daha sonra elini ağzıyla kapattı. Murat bayıldı. Bir süre sonra kendine geldi. Ben bir şey yapmadım. Çocuklara durmadan bağırıyordu. Çocukları hastaneye götürelim dediğimde izin vermedi” dedi. İ

‘SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Olayın şüphelisi Volkan Y. susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Anne Güler K. ise ifadesinde Rahim Rahimi ile Akköy'e gitmek için evden ayrıldım. Geri döndüğümde evde kimseyi bulamadım. Arkadaşımın evine gittim. Çocuklarımı Atakan ve Volkan'a bırakmıştım. Volkan'ın erkeklere ilgisi var, agresif biri. Çocuklarımı terk etmedim, eziyet etmedim” dedi.

‘ANNENİN İHMALİ VAR'

Hazırlanan iddianamede çocuğun ölümünde annenin ihmali bulunduğu, terk suçunu işlediği, aile yükümlülüğünü ihmal suçunu işlediği, çocukları yaralamak ve çöp ev tarzı bir yerde barındırmak suretiyle de eziyet suçunu işlediği kaydedildi. Diğer iki şüphelinin ise fikir ve eylem birliği içinde ağzını burnunu kapatarak ve boynunu sıkarak küçük çocuğu öldürdükleri, istismar ettikleri, sigara basıp sürekli dövmek suretiyle eziyet ettikleri, cinsel istismarda bulundukları ileri sürüldü.

İKİ SANIĞA 2’ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık şüpheliler Atakan E. ve Volkan Y. hakkında ayrı ayrı ‘çocuğun bitkisel hayata girmesine ve ölmesine neden olacak şekilde cinsel istismar' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydı ile hapis cezası, ‘çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ANNE İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Anne Güler K. için de şüphelilerin suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, ayrıca ‘ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 ila 25 yıl hapis cezası, ‘çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 ila 8 yıl hapis cezası, ‘Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihmal' suçundan 1 yıl ve üç çocuğuna karşı ayrı ayrı ‘terk etme' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Yargılama ekim ayında Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

İlginizi Çekebilir 2 yaşında Murat'ın cesedini bulan komşusu: Ev perişandı, çocuklar açtı