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Depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 10:44 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan Sultanevler Sitesi’nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.

Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna, “Yok daha muayene olmadım.” karşılığını verdi.

Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. (AA)

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AFAD baba Hatay Kahramanmaraş
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