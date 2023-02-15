Depremzedelerin gıda ürünlerini satmaya çalışan TIR şoförü tutuklandı
Ankara'da, depremzedeler için toplanan gıda yardımlarını, market ve bakkallara satmaya çalışan TIR şoförü Y.Ö., gözaltına alınarak işlemleri sonrası tutuklandı.
Başkentte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için gıda yardımları toplandı. Gıda paketleri, bölgeye gönderilmek üzere TIR’a yüklendi.
TIR şoförü Y.Ö., gıda ürünlerini market ve bakkallara satmaya kalkınca ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., sulh ceza hakimliğince ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan tutuklandı. (DHA)