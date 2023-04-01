Diyarbakır’da ağır hasarlı binadan su saati hırsızlığı kamerada
Diyarbakır'da depremde ağır hasar görünce boşaltılan binaya giren şüpheli, 10 su saati çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 10 katlı Ömeroğlu 1 Apartmanının önüne gelen kişi, güvenlik şeridini koparıp, üzerinden çıkardığı bıçakla kapıyı açarak içeri girdi.
Şüpheli bir süre sonra söktüğü 10 su saatiyle apartmandan çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)