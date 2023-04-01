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Diyarbakır’da ağır hasarlı binadan su saati hırsızlığı kamerada

Diyarbakır'da depremde ağır hasar görünce boşaltılan binaya giren şüpheli, 10 su saati çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 14:36 - 01 Nisan 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’da ağır hasarlı binadan su saati hırsızlığı kamerada

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 10 katlı Ömeroğlu 1 Apartmanının önüne gelen kişi, güvenlik şeridini koparıp, üzerinden çıkardığı bıçakla kapıyı açarak içeri girdi.

Şüpheli bir süre sonra söktüğü 10 su saatiyle apartmandan çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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