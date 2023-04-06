Diyarbakır’da hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ergani Devlet Hastanesinde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.
Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümüne sevk edildi. Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)