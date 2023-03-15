Diyarbakır’da yağış sonrası çadırların yeri değiştirildi
Diyarbakır'da, yağış nedeniyle çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, olası su baskınına karşı 100e yakın çadırın yerini değiştirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır’da 1i boş 7 bina yıkılırken, afetzedeler de Silvan yolunda Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kentte barındırılmaya başlandı. Kentte 2 gündür etkili olan yağışla bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu.
Bazı afetzedelerin eşyaları, hasar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, 1950 çadırın bulunduğu yerde olası su baskınına karşı tedbir olarak 100e yakın çadırın yerini değiştirdi. Ekipler, suyun akışını değiştirmek için kanal açtı. (DHA)