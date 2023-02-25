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Elbistan’da depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da enkaz altında kalarak zarar gören araçlar, otoparka çekiliyor.

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Elbistan’da depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor

Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Elbistan-Nurhak kara yolunda bulunan şeker fabrikasının yanında hazırlanan otoparka götürülüyor.

Araçların görüntüsü, depremin şiddetini adeta gözler önüne seriyor. Otoparka getirilen araçların kaydını ise bölgede bulunan trafik ekipleri yapıyor. (AA)

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